Фотофакт. На площади Свободы обновили фасад музыкальной гимназии-колледжа

Строительные ограждения убрали на объекте 6 мая.

Фото: Мингорисполком

Первоначальный облик исторической части фасада восстанавливали по архивным документам и старым фотографиям. На свои места вернулись оконные проемы, появились ризалит, карнизы, фигурные обрамления окон, а над входом — балкон с кованым ограждением, сообщили в Мингорисполкоме.

Здание выкрасили разными тонами, чтобы визуально показать где историческая часть, а где надстройка второй половины ХХ века.

Ремонт в самом колледже продолжается. Завершить работы планируют в I полугодии этого года.