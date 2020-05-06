Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье
Крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово.
По словам одного из собеседников
«С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже», — сказал собеседник издания.
Журнал Forbes оценил состояние Босова в 1,1 млрд долларов, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.