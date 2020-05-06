Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье

Крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово.

По словам одного из собеседников РБК , Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. Бизнесмен скончался в результате огнестрельного ранения. Рядом с телом нашли пистолет Glock 19 gen 4.

«С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже», — сказал собеседник издания.

Журнал Forbes оценил состояние Босова в 1,1 млрд долларов, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.