Хуже, чем до Крыма. Рейтинг работы Путина упал до исторического минимума

Согласно данным опроса «Левада-центра», рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до 59 %.

Это самый низкий показатель одобрения его работы за 20 лет правления. Последний самый низкий показатель — 61 % — был зафиксирован осенью 2013 года.

Опрос проводился в период с 24 по 27 апреля. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет. В связи с пандемией соцопрос проводился дистанционно.

По данным социологов эти данные нельзя сравнивать с результатами, полученными после личных интервью, так как в телефонных опросах респонденты дают более конформистские ответы.