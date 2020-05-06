Хуже, чем до Крыма. Рейтинг работы Путина упал до исторического минимума
Согласно данным опроса «Левада-центра», рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до 59 %.
Это самый низкий показатель одобрения его работы за 20 лет правления. Последний самый низкий показатель — 61 % — был зафиксирован осенью 2013 года.
Опрос
По данным социологов эти данные нельзя сравнивать с результатами, полученными после личных интервью, так как в телефонных опросах респонденты дают более конформистские ответы.