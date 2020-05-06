В Гомеле после недели на ИВЛ умерла заведующая детсадом

Родители детей, посещающих детский сад № 130, рассказали, что у 36-летней Татьяны Невирковец был подтвержден коронавирус.

Татьяна Невирковец. Фото: официальный сайт детского сада № 130 г. Гомеля

Родители заверили, что никто не принял никаких мер по сдерживанию коронавирусной инфекции, передают «Сильные новости» . Они звонили в СЭЗ, где их уверили, что тесты возьмут у воспитателей, однако никаких действий не последовало. Кроме того, ничего не предпринимает и отдел образования.

«Отдел образования района считает, что ничего страшного не происходит, тесты брать у воспитателей не будут, сад будет работать в прежнем режиме, ни о каком карантине речь вообще не идет», — пишут обеспокоенные родители.

Отец и мать Татьяны Невриковец — пожилые люди, родившиеся в 40-х годах. Сейчас они госпитализированы с коронавирусом в тяжелом состоянии.