В Гомеле после недели на ИВЛ умерла заведующая детсадом
Родители детей, посещающих детский сад № 130, рассказали, что у 36-летней Татьяны Невирковец был подтвержден коронавирус.
Родители заверили, что никто не принял никаких мер по сдерживанию коронавирусной инфекции, передают
«Отдел образования района считает, что ничего страшного не происходит, тесты брать у воспитателей не будут, сад будет работать в прежнем режиме, ни о каком карантине речь вообще не идет», — пишут обеспокоенные родители.
Отец и мать Татьяны Невриковец — пожилые люди, родившиеся в 40-х годах. Сейчас они госпитализированы с коронавирусом в тяжелом состоянии.