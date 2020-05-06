Уборщица Ивацевичского райисполкома скончалась от коронавируса

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Главный районный врач Василий Юзефович дает очень скудную информацию по этой теме и только в официальной газете исполкома.

Из газеты стало известно, что в райбольницу поступили 10 пациентов с коронавирусом, двое из которых — с кислородной поддержкой.

«Тяжелая форма была у начальника отдела кадров спиртзавода и у уборщицы райисполкома. Чиновника выписали, а женщина умерла», — сказал житель Ивацевичей радио «Рацыя».

Родственникам умершей изначально отдали чужое тело, 90-летней бабушки. Администрация больницы извинилась.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Василий Юзефович Город: Ивацевичи

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