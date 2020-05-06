Уборщица Ивацевичского райисполкома скончалась от коронавируса

Главный районный врач Василий Юзефович дает очень скудную информацию по этой теме и только в официальной газете исполкома.

Из газеты стало известно, что в райбольницу поступили 10 пациентов с коронавирусом, двое из которых — с кислородной поддержкой.

«Тяжелая форма была у начальника отдела кадров спиртзавода и у уборщицы райисполкома. Чиновника выписали, а женщина умерла», — сказал житель Ивацевичей радио «Рацыя» .

Родственникам умершей изначально отдали чужое тело, 90-летней бабушки. Администрация больницы извинилась.