МИД лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала» после репортажа о коронавирусе

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По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, соответствующая комиссия по аккредитации иностранных СМИ приняла такое решение в отношении Алексея Кручинина 6 мая.

Судя по сюжету телеканала «Беларусь 1», поводом стал репортаж, в котором утверждалось, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания» коронавирусом COVID-19. Журналисты посетили районный центр Столбцы, где, по неофициальной информации, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и поговорили с местными жителями.

«На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе», — сделал вывод журналист.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Россия коронавирус COVID-19 Первый канал Персона: Алексей Кручинин Анатолий Глаз

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