Новое кладбище под Минском откроют до конца мая

В 10 км от ст. м. «Могилевская» развернулось масштабное строительство нового городского кладбища «Лесное». Его главный вход украсит триумфальная арка. На центральной аллее будут расположены участки для почетных захоронений заслуженных людей страны.

На объекте работы ведутся одновременно на многих участках, снаружи и внутри территории задействованы подъемные краны, экскаваторы, тракторы, самосвалы, сообщает агентство «Минск-Новости» .

«На возведение первой очереди кладбища "Лесное" сегодня привлечено около 90 человек СМУ № 1 ОАО "Минскводстрой" и 25 единиц разной техники, — отмечает руководитель проекта данного предприятия Артем Трус. — Обходимся собственными силами, без субподрядчиков. Трудимся вахтовым методом по 12 часов и в обычном режиме. Строительство кладбища началось в декабре минувшего года с подготовки площадки, очистки пустырей от дикорастущих кустарников и деревьев. По периметру культового объекта уже полностью смонтировано около 1,5 км ограждения из сборных железобетонных панелей со столбами из бетонных блоков. Завершаются работы по центральной аллее, которая будет устроена из тротуарной плитки, а ширина ее составит 8 м. Также близятся к окончанию монтаж и отделка колумбарных стенок».

На объекте уже полностью готовы трансформаторная подстанция, автостоянка для личного и общественного транспорта, а также площадка для разворота пассажирских автобусов. На кладбище полностью проведены работы по устройству инженерных коммуникаций (наружного освещения, ливневой канализации, электроснабжения очистных сооружений и насосной станции). Административно-бытовое здание уже выведено на нулевой цикл и перекрыто плитами. Введение его в эксплуатацию, как и общественного туалета и ряда иных объектов, намечено на вторую очередь строительства, она должна быть завершена в марте 2021 года. Первую очередь планируют сдать до конца текущего месяца.

Новое кладбище расположено в юго-восточной части столицы в Заводском районе, слева от автомагистрали Минск — Могилев. Оно займет 26,29 га и будет рассчитано на 42,5 тыс. захоронений разных видов.