В апреле белорусы перестали активно скупать валюту

Спрос физических лиц на покупку иностранной валюты снизился по сравнению с мартом.

Согласно данным Нацбанка, в январе—апреле белорусы купили иностранной валюты на 521,7 млн долларов больше, чем продали. За январь—апрель они купили (наличной и безналичной) иностранной валюты на 3,3 млрд долларов, продали 2.778,3 млн долларов (в эквиваленте). Отдельно в апреле покупка инвалюты физлицами превысила предложение на 69,5 млн долларов.

В марте, как сообщалось, спрос населения на иностранную валюту превысил предложение на 279,4 млн долларов, в феврале — на 128 млн долларов, в январе — на 44,8 млн долларов. Таким образом, после всплеска спроса на иностранную валюту в марте население в апреле снизило чистую покупку иностранной валюты.

Курс доллара в Беларуси в марте вырос более чем на 15%, что могло привести к усилению девальвационных ожиданий в обществе. При этом в апреле курс доллара в Беларуси снизился на 6,2%.