Политзаключенного Филиппа Шаврова освободили из-под стражи до суда

Активиста зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Филиппа Шаврова освободили из-под стражи до суда под подписку о невыезде.

Как сообщалось, суд над активистом должен состояться 18 мая, передает правозащитный сайт spring96.org .

Согласно обвинительному заключению, 16—17 января 2020 года Филипп Шавров нанес небольшое изображение бело-красно-белого флага на гранитную часть мемориала погибшим сотрудникам МВД и раскрасил в красный цвет руки памятника Пушкину в Минске. 17—19 января он написал «1937» на ограде насосной станции в поселке Боровляны.

Шаврова задержали 19 января после того, как он сам явился в милицию и признался в разукрашивании памятника Пушкину в Минске. 18 марта отдел Следственного комитета по Центральному району столицы предъявил молодому человеку обвинение в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

16 апреля ряд организаций и структур правозащитного сообщества Беларуси признал Шаврова политическим заключенным и потребовал от властей немедленно прекратить его уголовное преследование.