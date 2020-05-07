Кочанова заверила, что жители Беларуси поддержали массовые мероприятия ко Дню Победы

Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сказала во время парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию победы во Второй мировой войне.

Онлайн-встречу, трансляцию которой ведет белорусская редакция «Спутника» , инициировала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. В конференции принимают участие представители парламентов стран СНГ и других государств.

«У нас были спланированы все мероприятия — мы, как любая другая страна, готовились к этой юбилейной дате, — сказала Кочанова. — Мы много думали. И учитывая мнение всех наших ветеранов, жителей нашей страны было принято решение, что все запланированные мероприятия, которые мы готовили уже заранее, будут в этом году проведены. Несмотря на ту ситуацию, которая складывается в стране с заболеваемостью. Она у нас управляемая».

«Сегодня, может быть, не место говорить об этом, но, к сожалению, мы видим те фейки, ту ложную информацию, которая иногда льется из телеканалов, о том, что происходит в нашей стране с заболеваемостью. Я могу смело вас заверить в том, что ситуация управляемая, мы ее контролируем и никогда не сделаем того, что поставит под сомнение жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому при проведении праздничных мероприятий мы учитываем это все и в первую очередь, конечно, сделаем всё для того, чтобы обезопасить наших граждан», — отметила глава верхней палаты белорусского парламента.

По словам Кочановой, сегодня по всей Беларуси «проходят возложения к памятным знакам, мемориальным комплексам». Цветы и венки возлагают «трудовые коллективы и просто люди, которые идут с семьями, детьми». «И мы рады этому, мы гордимся этим», — сказала она.

«9 мая у нас будет проведен в городе Минске военный парад, праздничный концерт. Поэтому, уважаемые коллеги, дорогие друзья, всех, кто может приехать к нам в Беларусь, мы приглашаем вас на праздничные мероприятия. В этот знаменательный для нас день мы сделаем всё для того, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне. Мы не имеем права не отдать дань памяти тем, кто освобождал нашу страну, кто многие годы прожил в немецкой оккупации и потерял родных и близких», — добавила Кочанова.

Окончательное решение о проведении военного парада 9 мая в Минске было принято 3 мая на совещании у Александра Лукашенко. Тысячи белорусов просили власти одуматься, но к их опасениям не прислушались.

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