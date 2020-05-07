Оштрафованный за расклеивание листовок противник завода АКБ подал жалобы в суд

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Противник аккумуляторного завода Михаил Галузо добивается отмены штрафов, наложенных на него в Ленинском РОВД Бреста.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, соответствующие жалобы 6 мая Галузо направил в суд Ленинского района.

Сотрудники милиции задержали Галузо в Бресте 26 апреля недалеко от площади Ленина, где в этот день на очередную встречу собралось около 250 противников строительства аккумуляторного завода.

Галузо доставили в Ленинский РОВД. Там в его отношении составили два протокола. Один — за расклеивание 25 апреля листовок на фонарных столбах на бульваре Шевченко в поддержку арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода Дмитрия Андросюка, Александра Кабанова и Дмитрия Бекалюка (штраф 10 базовых величин — 270 рублей). Второй протокол составлен за наклеивание листовки днем 26 апреля на столб на перекрестке улиц Пушкинской и Комсомольской (штраф 25 базовых величин — 675 рублей).

«Галузо просит суд прекратить административные дела и отменить штрафы за отсутствием в его действиях состава правонарушений. Активист заявляет, что реализовал свое право на распространение информации, которой не хватало жителям города. Кроме того, в РОВД фактически не было рассмотрения административных дел, как это требует Процессуально-исполнительный кодекс», — дополнил правозащитник.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

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Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод Персона: Михаил Галузо Город: Брест

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