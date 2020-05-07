В Могилеве нетрезвый пешеход пытался регулировать движение и попал под машину

Тяжкие телесные повреждения получил 36-летний мужчина, которого сбила машина на перекрестке улиц Первомайская и Гришина в Могилеве.

Для установления всех обстоятельств ДТП следователи ищут очевидцев и автомобилистов, проезжавших этот перекресток и у которых сохранилась запись видеорегистратора за вечер 30 апреля. ДТП случилось примерно в 21:40.

По имеющимся данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянение вышел на проезжую часть и пытался изображать регулировщика движения, но был сбит автомобилем «Мазда», пересекавшим перекресток на зеленый свет.

Граждан, которые располагают информацией о данном ДТП, просят обращаться по телефонам: (80222) 23-05-00 или (80222) 29-82-05.