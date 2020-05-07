Доллар, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов в Беларуси

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 мая курс американской валюты вырос на 0,06 копейки, или на 0,02%, и составил 2,4533 рубля.

Курс евро увеличился на 0,16 копейки (0,06%) и составил 2,6534 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,82 копейки (0,25%) до 3,3181 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Нацбанк Беларуси ранее в комментарии о ситуации на валютном рынке констатировал, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля.

После мартовского всплеска спроса на инвалюту в апреле население снизило ее чистую покупку.