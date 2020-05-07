Минский ресторатор Вадим Прокопьев записал острое видеообращение

Бизнесмен обратил внимание на проблемы отрасли и предложил коллегам вместе их решить, объединившись в Ассоциацию рестораторов.

Прокопьев считает, что такое объединение сейчас нужно, чтобы влиять на общественное мнение и отстаивать свои интересы перед государством.

«Пока чиновники пишут законы, по которым нам придется выживать, нас эти законы никогда не устроят. В правительстве хватает нормальных людей, эти люди могли бы стать нашими союзниками, и мы дураки, что им не помогаем», — считает Прокопьев.

Ресторатор ожидает снижения налогов, ограничения роста тарифов на электроэнергию, введение моратория на проверки и штрафы, введение понижающего коэффициента на аренду.