Союз журналистов России призвал Беларусь прекратить давление на представителей российских СМИ

Объединение считает чрезмерным решение белорусской стороны о лишении аккредитации съемочной группы «Первого канала» и призывает прекратить давление на представителей российских СМИ.

«Журналистика — важнейшее звено между властью и обществом как в своих странах, так и в межгосударственном общении. Излагая несколько разных точек зрения на проблемы, журналисты помогают обществу быстрее их решать, находить выход из трудных ситуаций, налаживать общественный диалог, — говорится в заявлении, размещенном на сайте организации. — Даже в самые сложные периоды межгосударственных взаимоотношений необходим диалог, а ограничение прав СМИ на полноценную деятельность — это, в первую очередь, ущемление прав граждан на получение информации. Еще большее недоумение вызывает тот факт, что съемочная группа "Первого канала" была лишена аккредитации в союзной Белоруссии».

СЖР отмечает, что сегодня почти весь мир переживает тяжелые времена в связи с пандемией коронавируса. «И, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов», — подчеркивается в заявлении.

Союз журналистов России отмечает, что у гражданина или организации есть право потребовать от редакции опровержения, если информация не соответствовала действительности, и с помощью механизма опровержения «можно решить многие спорные вопросы».

СЖР намерен обратиться в МИД Беларуси с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации съемочной группы «Первого канала».

«Первый канал» заявил, что считает лишение аккредитации своей группы в Беларуси «совершенно безосновательным».

В упомянутом репортаже говорилось, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания» коронавирусом COVID-19. Журналисты (корреспондент Алексей Кручинин и оператор) посетили районный центр Столбцы, где, по неофициальной информации, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и поговорили с местными жителями. «На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе», — сделал вывод российский журналист.

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