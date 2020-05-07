Уже более 20,1 тыс. человек в Беларуси заболело COVID-19

В Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

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«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов (+4 за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 229 тыс. 466 тестов.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

На этом фоне в Беларуси готовятся массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 4 мая во время совещания Александр Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Несмотря на то, что президент заявил, что никого тащить на парад не надо, власть занялась организацией явки (Что делать, если вас гонят на парад).

Выйти на устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Беларуси удастся где-то через месяц, сообщила замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская: «Полагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца, мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах».

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