На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности

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Сегодня во второй половине дня Беларусь будет штормить — Белгидромет выступил с оперативным сообщением.

Фото pixabay.com

Как отмечают синоптики, в период до 20 часов по западной половине республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Кроме этого, в восточной части страны ожидаются ливни.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: сильный ветер ливень оранжевый уровень опасности

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