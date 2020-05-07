На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня во второй половине дня Беларусь будет штормить — Белгидромет выступил с оперативным сообщением.
Как отмечают синоптики, в период до 20 часов по западной половине республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.
Кроме этого, в восточной части страны ожидаются ливни.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).