На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня во второй половине дня Беларусь будет штормить — Белгидромет выступил с оперативным сообщением.

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Как отмечают синоптики, в период до 20 часов по западной половине республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Кроме этого, в восточной части страны ожидаются ливни.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: