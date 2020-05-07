ГАИ вновь закрывает движение на проспекте Машерова из-за репетиции парада

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Сегодня и завтра из-за репетиции парада, приуроченного ко Дню Победы, столичная Госавтоинспекция перекроет проспект Машерова.

Как сообщили в ГАИ, движение всех видов транспорта будет закрыто на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.

В четверг и пятницу здесь будут проводиться «подготовительные технические мероприятия, репетиции коробок гражданского эпизода».

Движение будет закрыто:

  • 7 мая до 17:00;
  • 8 мая с 10:00 до 13:00.

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.
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Тэги: ГАИ парад Город: Минск

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