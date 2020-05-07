Макей убежден, что на парад придут не только чиновники, но и обычные граждане

Парад и в целом события по случаю победы в Великой Отечественной войне — это святое дело для каждого гражданина Беларуси, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей 7 мая в Минске после возложения цветов к стеле «Минск — город-герой».

«Убежден, что [на параде] будут представители не только Министерства иностранных дел, но и других органов государственного управления и простые граждане», — цитирует Макея пресс-служба МИД.

Министр отметил, что ныне живущие знают о войне из уст ветеранов, книг Василя Быкова, Юрия Бондарева и тех, кто «описывал происходящее по другую линию фронта, как, например, Генрих Бёлль, Эрих Мария Ремарк». Все они «были едины в том, что война — это смерть, ужас, горе и страдания», добавил Макей.

«Наши дети и наши внуки, наверное, еще меньше знают об этой войне, чем мы. Эта акция и то, что происходит сейчас в Беларуси, направлены на то, чтобы мы помнили об этом, чтобы сделали все, чтобы это никогда не повторилось. Вы знаете, это, наверное, один из главных принципов белорусской государственной политики в целом», — сказал глава МИД.

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.