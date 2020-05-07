Большой футбол возвращается: бундеслига на следующей неделе продолжит турнир

Входящая в топ-5 ведущих чемпионатов Европы — немецкая бундеслига — возобновляет турнир.

По словам исполнительного директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта, 26-й тур пройдет 16-18 мая: «Боруссия» (Д) — «Шальке», «Лейпциг» — «Фрайбург», «Хоффенхайм» — «Герта», «Фортуна» — «Падерборн», «Аугсбург» — «Вольфсбург», «Айнтрахт» — «Боруссия» (М), «Кельн» — «Майнц», «Унион» — «Бавария», «Вердер» — «Байер».

После 25 туров в золотой гонке остаются по сути пять клубов:

Бавария — 55; Боруссия (Д) — 51; РБ Лейпциг — 50; Боруссия М — 49; Байер — 47.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

Также сообщалось, что английская Премьер-лига может возобновить чемпионат в конце июля.

А вот руководство французской Лиги 1 завершило сезон.

СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.