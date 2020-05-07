Большой футбол возвращается: бундеслига на следующей неделе продолжит турнир
Входящая в топ-5 ведущих чемпионатов Европы — немецкая бундеслига — возобновляет турнир.
По словам исполнительного директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта, 26-й тур пройдет 16-18 мая: «Боруссия» (Д) — «Шальке», «Лейпциг» — «Фрайбург», «Хоффенхайм» — «Герта», «Фортуна» — «Падерборн», «Аугсбург» — «Вольфсбург», «Айнтрахт» — «Боруссия» (М), «Кельн» — «Майнц», «Унион» — «Бавария», «Вердер» — «Байер».
После 25 туров в золотой гонке остаются по сути пять клубов:
- Бавария — 55;
- Боруссия (Д) — 51;
- РБ Лейпциг — 50;
- Боруссия М — 49;
- Байер — 47.
Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.
Также сообщалось, что английская Премьер-лига может возобновить чемпионат в конце июля.
А вот руководство французской Лиги 1 завершило сезон.
СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.