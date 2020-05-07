Видеофакт. Под Бобруйском разбился байкер

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб байкер, случилось сегодня утром на въезде в Бобруйск.

Как сообщается на странице ЧП Беларусь | Будь в курсе! , авария произошла на перекрестке Минское шоссе/поворот на СОК «Шинник».

На кадрах ролика, который опубликован на странице, видно, как в направлении города на большой скорости мчится мотоциклист.

Обогнав фуру, он, судя по всему, не смог разминуться с рейсовым автобусом (маршрут №70), который поворачивал в сторону санатория.

Отмечается, что байкер (по предварительной информации ему было 26 лет) от полученных травм скончался на месте.