Видеофакт. Под Бобруйском разбился байкер

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб байкер, случилось сегодня утром на въезде в Бобруйск.

Как сообщается на странице ЧП Беларусь | Будь в курсе!, авария произошла на перекрестке Минское шоссе/поворот на СОК «Шинник».

На кадрах ролика, который опубликован на странице, видно, как в направлении города на большой скорости мчится мотоциклист.

Обогнав фуру, он, судя по всему, не смог разминуться с рейсовым автобусом (маршрут №70), который поворачивал в сторону санатория.

Отмечается, что байкер (по предварительной информации ему было 26 лет) от полученных травм скончался на месте.
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Тэги: ДТП мотоциклист байкер Город: Бобруйск

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