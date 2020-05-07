Видеофакт. Под Бобруйском разбился байкер
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб байкер, случилось сегодня утром на въезде в Бобруйск.
Как сообщается на странице
На кадрах ролика, который опубликован на странице, видно, как в направлении города на большой скорости мчится мотоциклист.
Обогнав фуру, он, судя по всему, не смог разминуться с рейсовым автобусом (маршрут №70), который поворачивал в сторону санатория.
Отмечается, что байкер (по предварительной информации ему было 26 лет) от полученных травм скончался на месте.