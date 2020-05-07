Задержанного под Пуховичами блогера Петрухина доставили в брестский ИВС

Стало известно, где находится блогер Сергей Петрухин, задержанный 6 мая в деревне Остров Пуховичского района.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, в брестском ИВС ему заявили, что в отношении Петрухина составлен административный протокол, но не сказали, по какой статье.

«По состоянию на 15:30 7 мая Петрухина в суд не доставили. До суда по административному делу гражданин может находиться в ИВС не более трех суток», — отметил Величкин.