Задержанного под Пуховичами блогера Петрухина доставили в брестский ИВС

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Стало известно, где находится блогер Сергей Петрухин, задержанный 6 мая в деревне Остров Пуховичского района.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, в брестском ИВС ему заявили, что в отношении Петрухина составлен административный протокол, но не сказали, по какой статье.

«По состоянию на 15:30 7 мая Петрухина в суд не доставили. До суда по административному делу гражданин может находиться в ИВС не более трех суток», — отметил Величкин.
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Тэги: блогер Персона: Сергей Петрухин Владимир Величкин Город: Брест

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