У Киева есть план «Б», если провалится «минский формат»

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Украинские власти готовы плодотворно работать в «Минском формате», но лишь до конца этого года.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время сегодняшнего брифинга, «если мы увидим, что с той стороны нет желания ставить точку и прекратить войну, то мы не будем продолжать» работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Чиновник подчеркнул, что Киев не будет сбавлять набранный темп, но если процесс зайдет в тупик, то Украина перейдет к запасному варианту стратегии: «Безусловно, у нас есть план «Б», который анонсировал президент, но более детально о нем говорить будем, когда поймем, что план «А» не работает», — резюмировал глава офиса президента.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Андрей Ермак

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