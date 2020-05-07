Лукашенко наделил вице-премьера Петришенко новыми полномочиями

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о вступительной кампании 2020 года.

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Как сообщили в пресс-службе президента, председателем государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования назначен вице-премьер правительства Игорь Петришенко.

Отметим, что возложенные обязанности не новы для чиновника — в прошлом году он также отвечал за вступительную кампанию.

В состав комиссии включены члены правительства и парламента, а также руководители органов госуправления, представители общественных организаций и работники КГК.

Комиссия будет осуществлять контроль за подготовкой и проведением ЦТ, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы и ссузы, принимать меры по устранению нарушений, а также обеспечивать освещение работы комиссии в СМИ.