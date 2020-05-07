Эксперт: диверсификация поставок нефти в Беларусь — это способ выбить максимум преференций у России

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игоря Юшкова, заявления белорусской стороны о возможности поставок нефти из США через Польшу или из Саудовской Аравии являются блефом.

Так, в частности, он отметил, что вариант доставки нефти из Саудовской Аравии «выглядит фантастичным».

«Составы придется тянуть через неспокойный Ближний Восток и всю Европу. Тем более, что Минск упоминал эту логистику с привязкой к Польше — это крюк через весь ЕС, да еще и с переплатой Варшаве», — приводит rueconomics.ru слова эксперта.

По его мнению, все попытки диверсификации поставок Минска «выглядят как минимум странно».

Они, уверен Юшков, «ставят единственную цель — выбить максимум преференций в переговорах с Россией».