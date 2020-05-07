«Стоп, таракан, но пасаран!»: хапун сторонников блогера Тихановского продолжается

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Около 20 человек, в том числе журналисты, были задержаны вечером 7 мая на площади Ленина в Гомеле, где прошла акция в поддержку блогера Сергея Тихановского.

Собравшиеся в 18 часов на площади (около 40 человек), скандировали «Стоп, таракан, но пасаран!», обсуждали арест блогера и ситуацию в стране. «Стоп, таракан!» — слоган интернет-сообщества «Страна для жизни», которое организовал Тихановский.

Через полчаса после начала акции на площади появились милиционеры, которые через звукоусилительную аппаратуру заявили о незаконности собрания. В ответ участники акции начали скандировать «Стоп, таракан, но пасаран!».

После этого началось задержание протестующих сотрудниками ОМОНа. Задержанных отвезли в Центральный РОВД Гомеля.

Тихановский был задержан под Могилевом 6 мая. Он помещен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. Тихановский объявил о намерении выдвинуться кандидатом в президенты.

Ранее сообщалось, что сегодня утром возле торгового центра MILE на Долгиновском тракте бойцы ОМОНа и милиционеры в штатском задержали как минимум 19 человек, которые приехали туда поддержать задержанного блогера Сергея Тихановского.

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Тэги: блогер задержания Персона: Сергей Тихановский Город: Гомель

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