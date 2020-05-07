Правозащитники и художники сделали маски в поддержку прав человека

Беларусская правозащитная организация Human Constanta вместе с беларусскими художниками в самоизоляции сделали серию защитных масок с рисунками на тему прав человека в рамках акции #ПротивВирусаЗаПрава.

Акция, как отметили организаторы, призвана обратить внимание на важность соблюдения фундаментальных прав человека во времена кризиса. Ее идея появилась, когда во всех соседних странах начались массовые ограничения.

Восемь разных художников поддержали акцию и нарисовали собственные принты на тему прав человека во время коронавируса.

В своих работах художники и художницы рефлексировали на тему изоляции, солидарности, достоинства, права на выбор и права на информацию.

К примеру, Жанна Гладко подготовила маску FORSE FARCE FALSE. По ее словам, это «символическое посвящение переломному времени в эпоху постправды, когда для информационного потока характерно наслоение, смещение, девальвация смыслов».

Художник Алексей Лунев рассказал о своей работе: «В этих условиях хочется думать, что я не статистическая единица. Каждый уникален. Гибель любого — невосполнимая потеря. Я хочу знать. Я имею право знать. Я — не мясо!».

В акции #ПротивВирусаЗаПрава приняли участие художники_цы Сергей Шабохин, Жанна Гладко, Алексей Лунёв, Яна Кучинская, Владимир Грамович, Алеся Житкевич, Яна Шостак и Марина Напрушкина.