Зеленский нашел для Саакашвили руководящую должность

Бывший президент Грузии и экс-глава Одессокой области Михаил Саакашвили получил руководящую должность в Украине.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, он назначен председателем Исполнительного комитета реформ.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, президент верит, что Саакашвили «сможет придать импульс Национальному совету реформ» и «поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны».

Ранее президент предлагал политику стать вице-премьером. Однако в парламенте не нашлось голосов за это назначение и представление правительства было отозвано.