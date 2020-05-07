ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 688

На протяжении двух недель (7-20 мая) Госавтоинспекция будет проводить специальное мероприятие.

Фото УГАИ Могилевской области

Как сообщили в УГАИ Могилевской области, сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».

Отмечается, что в 2019-м в регионе водителями маршрутных такси было совершено более 800 нарушений Правил дорожного движения ПДД. Это и не пропуск пешеходов, и езда на красный свет, и превышение скорости…

По вине водителей маршруток случилось 11 ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили 19 человек.

В ГАИ напомнили, что за нарушение водителем правил перевозки пассажиров предусмотрен штраф до четырех базовых величин.

Автоинспекторы призывают граждан сообщать в дежурную часть об увиденных нарушениях.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ маршрутка Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей