ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

На протяжении двух недель (7-20 мая) Госавтоинспекция будет проводить специальное мероприятие.

Фото УГАИ Могилевской области

Как сообщили в УГАИ Могилевской области, сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».

Отмечается, что в 2019-м в регионе водителями маршрутных такси было совершено более 800 нарушений Правил дорожного движения ПДД. Это и не пропуск пешеходов, и езда на красный свет, и превышение скорости…

По вине водителей маршруток случилось 11 ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили 19 человек.

В ГАИ напомнили, что за нарушение водителем правил перевозки пассажиров предусмотрен штраф до четырех базовых величин.

Автоинспекторы призывают граждан сообщать в дежурную часть об увиденных нарушениях.