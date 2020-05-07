Белорусы стали меньше жениться и больше разводиться

Сельские жители Минской области и столицы — лидеры по росту количества разводов.

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В первом квартале, свидетельствуют данные Белстата, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количество разводов в сельских населенных пунктах столичного региона увеличилось на 35,6% (с 281 до 381), в Минске — на 12,7% (с 1.888 до 2.127).

При этом городское население Минской области оказалось лидером по уменьшению этого показателя (на 5,7%, с 1.020 до 962).

В целом по стране количество разводов увеличилось на 5% (с 8.570 до 9.000), в Гродненской области — на 8,2% (с 855 до 925), в Брестской — на 4,1% (с 1.107 до 1.152), Гомельской и Минской — на 3,2% (с 1.268 до 1.309 и с 1.301 до 1.343), Витебской — на 3% (с 1.104 до 1.137). В Могилевской области этот показатель уменьшился на 3,2% (с 1.047 до 1.007).

Количество браков сократилось во всех регионах; в наибольшей степени — на 25,4% (с 248 до 185) — в сельских населенных пунктах Гомельской области.

С учетом городского населения первое место заняла Брестская область — снижение количества браков на 21,3% (с 1.645 до 1.295). Далее: Гомельская область — на 17,3% (с 1.690 до 1.397), Могилевская — на 16,6% (с 1.262 до 1.053), Минская — на 13,7% (с 1.589 до 1.372), Гродненская — на 12,6% (с 1.110 до 970), Минск — на 10,7% (с 2.577 до 2.302) и Витебская область — на 7,1% (с 1.250 до 1.161). Всего заключено 9.550 браков, что на 14,1% меньше, чем в первом квартале 2019 года (11.123).