Глава LVMH за время пандемии потерял 30 млрд долларов

«Кошелек» одного из самых богатых людей планеты Бернара Арно, возглавляющего французскую компанию Louis Vuitton Moët Hennessy, серьезно «похудел» во время пандемии коронавируса.

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По подсчетам авторитетного агентства Bloomberg , бизнесмен потерял уже более 30 млрд долларов.

Удар по благосостоянию француза нанесли ограничительные меры, которые были введены из-за коронавируса (компания была вынуждена закрыть практически все свои бутики). Такое положение повлияло на стоимость акций LVMH, стоимость которых просела на 19%.