Глава LVMH за время пандемии потерял 30 млрд долларов

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«Кошелек» одного из самых богатых людей планеты Бернара Арно, возглавляющего французскую компанию Louis Vuitton Moët Hennessy, серьезно «похудел» во время пандемии коронавируса.

Фото Bloomberg

По подсчетам авторитетного агентства Bloomberg, бизнесмен потерял уже более 30 млрд долларов.

Удар по благосостоянию француза нанесли ограничительные меры, которые были введены из-за коронавируса (компания была вынуждена закрыть практически все свои бутики). Такое положение повлияло на стоимость акций LVMH, стоимость которых просела на 19%.
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Тэги: LVMH самые богатые люди Персона: Бернар Арно