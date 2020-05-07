Шендерович: в мире нет фактов, чтобы COVID-19 лечился трактором и хоккеем

Известный российский писатель, оппозиционер Виктор Шендерович, считает, что российский «Первый канал» снял объективный сюжет о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу телеканала.

По мнению Шендеровича, «батька все грамотно делает»: «Он демонстрирует, кто хозяин на земле. Это все адресовано, конечно, своему электорату. Он хозяин на этой земле. Никакого Путина тут нет. И никаким 90-м субъектом федерации Белоруссия не станет. Это демонстрация, демонстрация очень точная, расчетливая».

Он также отметил, что «Первый канал» «в кои-то веки сказал правду и пострадал за это».

На уточняющий вопрос ведущей «Эха Москвы» Ольги Журавлевой о фейках в сюжете, писатель ответил, что, думает, их там нет.

Он объяснил свое мнение тем, что «в мире не зафиксировано, чтобы коронавирус хорошо лечился трактором и хоккеем. Вот разные есть случаи, разная статистика. Выздоровления от прикладывания льда к ногам — нет, такого не было еще».

Шендерович заметил, что как чудес не бывает в России, так их нет и в Беларуси.

По мнению писателя, Лукашенко сам, наверное, «бережется как-то»: «Что касается всего остального, то с таким репрессивным аппаратом, с таким единообразным телевидением — ну помрут, и помрут. Запишут разное. Можем представить себе, что там [в Беларуси] со статистикой и как там в ручном режиме можно управлять и как там уже остались на всех должностях только люди, которые берут под козырек».

Гость программы «Особое мнение» выразил надежду, что «когда-нибудь каким-нибудь образом мы узнаем реальность».

Ранее известный телеведущий Владимир Познер, комментируя ситуацию вокруг группы «Первого канала», выразил мнение, что распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, принял лично Лукашенко.

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