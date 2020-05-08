Жуткая авария под Белоозерском: погибли четыре человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня глубокой ночью в Березовском районе.

По информации пресс-службы МВД, информация об аварии поступила в дежурную часть в четыре часа утра.

Как сообщается, недалеко от деревни Ярцевичи (подъезд от автодороги Р136 к Белоозерску) столкнулись «Рено Меган Сценник» и «Ниссан Премьера».

По сведениям МВД, погибли четыре человека: водитель и два пассажира «Ниссана», а также пассажир «Рено».

Водитель «француза» находится в больнице.

В милиции подчеркнули, что от удара «Ниссан» загорелся.

Ранее сообщалось, что второго мая в Петриковском районе 35-летний водитель «Фольксваген-Гольфа» на дороге Секеричи — Лучицы не справился с управлением, вылетел кювет и врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся. Погибли водитель и 59-летний пассажир.

Аналогичное ДТП произошло и на 45-м километре дороги Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное. «Фольксваген-Пассат» врезался в дерево и загорелся. Погибли водитель и пассажир.