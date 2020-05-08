На пожаре в Бобруйске погиб 94-летний пенсионер

Пожар произошел в частном доме на улице Чайковского.

Как сообщили в МЧС, огонь унес жизнь 94-летнего одиноко проживавшего хозяина жилища.

Пожаром имущество в комнате уничтожено, имущество в доме — повреждено.

Всего с начала года в Беларуси произошло 2345 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 2439), на которых погибло 285 человек (225).

Напомним, третьего мая на совещании Александр Лукашенко был поражен количеством смертей не от болезней — от алкоголя, суицидов, на пожарах.