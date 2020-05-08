Еще один белорусский хоккеист «сбежал» в Россию

Очередной белорусский хоккеист продолжит свою карьеру в российском клубе.

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Вслед за Андреем Костицыным, подписавшим контракт с «Нефтехимиком», в Россию подался и Олег Евенко.

Ближайший сезон защитник национальной сборной нашей страны проведет в «Тракторе».

За время выступления в Континентальной хоккейной лиге наш 31-летний гренадер (рост 201 см) провел в составе минского «Динамо» 92 поединка, в которых набрал 9 очков(4+5) по системе гол+пас, заработал 158 минут штрафа, совершил 106 силовых приемов и 125 раз блокировал броски.

Статистика в КХЛ: 92 матча, 9 (4+5) очков, 158 минут штрафа, 106 силовых приемов, 125 блокированных бросков.

Напомним, клубную прописку поменял еще один защитник нашей сборной Дмитрий Коробов, который в сезоне 2020/2021 будет защищать цвета «Салавата Юлаева».