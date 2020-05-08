Цена на нефть подскочит до 100 долларов

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Мировые цены на «черное золото» подпрыгнут до отметки 100 долларов за баррель.

Фото Bloomberg

Как сообщил египетский миллиардер, руководитель группы компаний Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую нефтедобычу в США.

По мнению миллиардера, Эр-Рияд и Москва знали о предстоящем резком падении цены на нефть, которое случилось на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, но, несмотя на это, усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента» и достичь цены в 50–60 долларов за баррель.

В интервью cnbc.com он заявил, что в ближайшие 1,5 года цена на «черное золото» достигнет отметки в 100 долларов.

Сегодня утром цены на «черное золото» вновь пошли вверх. Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные сорта нефти, которые к концу дня 7 мая сдали свои позиции, 8 мая набирают в весе:

  • Brent укрепляется на 2,75% — 30,27 доллара за баррель;
  • WTI растет на 3,35% — 24,34 доллара за баррель.

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Тэги: мировые цены на нефть нефть Персона: Нагиб Савирис

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