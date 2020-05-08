Цена на нефть подскочит до 100 долларов
Мировые цены на «черное золото» подпрыгнут до отметки 100 долларов за баррель.
Как сообщил египетский миллиардер, руководитель группы компаний Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую нефтедобычу в США.
По мнению миллиардера, Эр-Рияд и Москва знали о предстоящем резком падении цены на нефть, которое случилось на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, но, несмотя на это, усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента» и достичь цены в 50–60 долларов за баррель.
В интервью
Сегодня утром цены на «черное золото» вновь пошли вверх. Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные сорта нефти, которые к концу дня 7 мая сдали свои позиции, 8 мая набирают в весе:
- Brent укрепляется на 2,75% — 30,27 доллара за баррель;
- WTI растет на 3,35% — 24,34 доллара за баррель.
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