По городам Беларуси прошла волна задержаний сторонников блогера Тихановского

В разных городах страны продолжаются преследования и задержания сторонников блогера youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского.

Также, по данным правозащитников, ОМОН «пакует» участников «кормлений голубей» — неформальных встреч в поддержку брестских противников строительства аккумуляторного завода, пишет правозащитный сайт spring96.org .

Так, в Витебске задержаны Олег Борозна и Алексей Соламоненко за участие в «кормлении глубей» в центре города 3 мая. По предварительной информации, в РОВД Железнодорожного района на них составлены административные протоколы по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации либо проведения массового мероприятия). Сегодня в суде Железнодорожного района Витебска состоится рассмотрение их дел. В воскресном «кормлении голубей» в Витебске принимало участие более 50 человек, сообщают правозащитники.

В Лиде (Гродненская область) к нескольким участникам прошедшего в центре города 3 мая «кормления голубей» приходили милиционеры. По разным основаниях людей пытались вызвать на беседу. Некоторых вызывают в местный РОВД для опроса в рамках административного процесса.

Также в Лиде в этот день прошла встреча подписчиков youtube-канала «Страна для жизни». Восемь человек собрались в центре города, беседовали, при этом за ними наблюдали два сотрудника в штатском. По завершению встречи эти сотрудники задержали одного из участников Андрея Поляковича. Его увезли в Лидский РОВД. Также неизвестна судьба Павла Полейчика, которого в Лиде 7 мая вызвали для беседы в РОВД. Его телефон недоступен.

В Могилеве правозащитникам известно о задержании как минимум четверых участников акции сторонников блогера Тихановского, которая прошла здесь 5 мая. Сообщается, в частности, о задержании Степана Лазаренка, на которого в Октябрьском РОВД Могилева составлен протокол по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Минувшую ночь он провел в изоляторе временного содержания.

Степан Лазаренок сообщил правозащитникам по телефону о еще одном задержанном — Вячеславе Зайцеве. Кроме того могилевские правозащитники располагают информацией, что в ИВС УВД Могилевского облисполкома содержатся еще двое человек — Артем Саков и ведущий стрима Владимир Неронский, который заменил Сергея Тихановского на встрече с могилевчанами.

Также вечером 7 мая в Могилеве задержали блогера Михаила Аршинского. По состоянию на 22.30 он находился в Ленинском РОВД Могилева. В РУВД сообщили, что он задержан до суда за участие в несанкционированном массовом мероприятии в рамках статьи 23.34 КоАП.

Как ранее сообщал БелаПАН, акция в поддержку блогера Сергея Тихановского прошла вечером 7 мая в Гомеле на площади Ленина. Около 40 человек скандировали «Стоп, таракан, но пасаран!», обсуждали арест блогера и ситуацию в стране. «Стоп, таракан!» — слоган интернет-сообщества «Страна для жизни», которое организовал Тихановский.

Многие из участников акции были жестко задержаны сотрудниками ОМОН и доставлены в Центральный РОВД. На них составлены протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия). Из Центрального РОВД сначала отпустили журналистов и одного участника, затем остальных (всего 20 человек), за исключением Юрия Власова. По неофициальной информации, в милиции его считают одним из самых активных участников и поэтому отвезут в изолятор временного содержания до суда.

Сам Тихановский был задержан под Могилевом 6 мая. Он помещен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. Тихановский объявил о намерении выдвинуться кандидатом в президенты.