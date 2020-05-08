Ученые: маски снижают риск заражения коронавирусом на 50-80%
Даже обычные хирургические маски существенно снижают риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета здоровья и науки.
Как
Проанализировав выводы коллег за последние 17 лет, американские ученые выяснили, что маски благополучно защищают и от коронавируса MERS-CoV, и от COVID-19 (в докладе речь ведется именно о влиянии масок на здоровье медработников). Среди них средства индивидуальной защиты помогли снизить заражение на 50-80%.
Исследователи отметили, что защитные функции маски работают лучше, если людей изначально обучили ими пользоваться. Например, маски категорически запрещено трогать руками с внутренней стороны. Руководитель исследовательской группы Роджер Чжоу отметил, что маску стоит носить и на улице, пишет
Напомним, в Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20 168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов.
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