После назначения Саакашвили Грузия отозвала посла в Украине
Официальный Тбилиси оперативно отреагировал на назначение бывшего президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ в Украине.
Как сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, «назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе».
Он отметил, что Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной. При этом, по словам главы МИД, сейчас следует определить, какие действия необходимы, чтобы ситуация с назначением Саакашвили не оказала негативного влияния на двусторонние отношения, пишет
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Михаил Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как полностью завершил свой второй президентский срок. В 2012 года возглавляемая им партия «Единое национальное движение» проиграла выборы в парламент, уступив власть партии «Грузинская мечта», лидером которой является миллиардер Бидзина Иванишвили.
После отъезда Саакашвили его обвинили в совершении нескольких преступлений, которые связаны с «превышением служебных полномочий», в том числе и объявлением амнистии.
Он был заочно приговорен к трем годам тюрьмы.