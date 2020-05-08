После назначения Саакашвили Грузия отозвала посла в Украине

Официальный Тбилиси оперативно отреагировал на назначение бывшего президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ в Украине.

Как сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, «назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе».

Он отметил, что Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной. При этом, по словам главы МИД, сейчас следует определить, какие действия необходимы, чтобы ситуация с назначением Саакашвили не оказала негативного влияния на двусторонние отношения, пишет newsgeorgia.ge .