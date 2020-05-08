Олег Гайдукевич подтвердил свое намерение стать конкурентом Лукашенко

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Беларуси.

8 мая Палата представителей назначила очередные президентские выборы на 9 августа.

Как отметил Гайдукевич, уже сейчас в его инициативную группу входит более четырех тысяч человек.

После официальной регистрации кандидатом в президенты Олег Гайдукевич планирует объявить о проведении Конгресса патриотических сил.

«Эти выборы крайне важны для страны и определят будущее нашей родной Беларуси. Они определят то, каким путем мы пойдем дальше. Выборы должны укрепить страну, сделать ее сильнее, объединить. Никто кроме нас самих не сделает жизнь в Беларуси лучше», — заявил лидер ЛДП.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко. Несколько оппозиционных организаций проводят процедуру определения единого кандидата. На днях намерение принять участие в выборах высказал блогер Сергей Тихановский.