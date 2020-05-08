Игрок сборной Беларуси: нам говорят, что с COVID-19 все нормально, но почему-то в забитых до отказа больницах лечат одну только пневмонию

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Нападающий национальной сборной Беларуси по футболу Николай Сигневич рассказал, каково находиться без игровой практики.

Фото пресс-службы АБФФ

Форвард, с 2018-го выступающий за венгерский «Ференцварош», сообщил, что в команде ждут возобновления чемпионата.

«Морально, конечно, тяжело в таких стесненных условиях. Но главное — не заболеть коронавирусом», — считает он.

Сигневич утверждает, что ситуация в Венгрии с COVID-19 гораздо лучше, чем в Беларуси.

«Как только началась пандемия, сразу же проинструктировали по телефону всю родню в Бресте, в Минске. Потому что нам говорят, будто в стране с коронавирусом все нормально. Но почему-то в забитых до отказа больницах лечат одну только пневмонию», — заметил футболист в интервью «ПБ».

В Венгрии, по данным университета Джонса Хопкинса на 8 мая, заразились коронавирусом 3178 человек (умерло — 392).

Напомним, в Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20 168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Николай Сигневич

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