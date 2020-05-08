Напоминание об уплате налогов придет на почту — новая опция ЕРИП

/ Экономика
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Граждане Беларуси могут теперь проверять оплату налогов через ЕРИП и получать электронные уведомления.

Фото pristalica.by

Ранее физические лица получали информацию о выставленных требованиях на оплату налогов в тот момент, когда совершали платеж в ЕРИП.

Теперь граждане могут воспользоваться новым сервисом. В личный кабинет ЕРИП добавлена опция «Мои налоги». Она позволяет без поиска услуг по дереву ЕРИП получить информацию о выставленных налоговых требованиях, чтобы затем оплатить их в системе.

При этом пользователю не нужно помнить, в какой налоговой инспекции он зарегистрирован по тому или иному виду налога. Ему достаточно выбрать «Мои налоги», и в личном кабинете ЕРИП отобразятся все налоги, которые выставлены к оплате.

Сведения поступают из базы данных МНС и актуальны на дату совершения операции.

Чтобы вовремя оплачивать налоги, в личном кабинете ЕРИП можно настроить получение уведомлений (меню «Настройки и безопасность»). Уведомления будут приходить на адрес электронной почты гражданина или в мессенджеры (Viber, Telegram).
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Тэги: ЕРИП уплата налогов

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