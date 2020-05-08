Лукашенко призвал защитить Победу от клеветы и фальсификаций

Александр Лукашенко считает, что задача белорусов свято чтить Великую Победу.

Фото из архива пресс-службы президента

Как отметил он в поздравлении с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, Беларусь «отмечает эту знаменательную дату в непростое время».

Но, несмотря на это, сегодняшние сложности «меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы».

По его словам, «мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами», а также «отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла».

Беларусь, отметил глава государства, склоняет головы в память о тех, кто «не увидел победные майские салюты 1945 года», «перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей».

Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, белорусы должны «сохранить в веках это бесценное наследие — нашу Великую Победу», а также «свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций».

В заключение он пожелал соотечественникам мирного неба и новых свершений во благо родной Беларуси.

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.