Ермошина назвала крайний срок регистрации инициативных групп кандидатов в президенты

15 мая — последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 8 мая на заседании ЦИК. Мероприятие транслируется онлайн.

По ее словам, заседание впервые в истории ЦИК проходит «без приглашенных и журналистов». Это связано с «напряженной эпидемиологической ситуацией». В этой связи в регламент ЦИК участники заседания приняли соответствующие изменения.

Ермошина подчеркнула, что избирательная кампания в Беларуси уже началась, после того как утром 8 мая Палата представителей назначила проведение шестых выборов президента на 9 августа.

Глава ЦИК сообщила, что на подачу документов для регистрации инициативных групп у потенциальных кандидатов в президенты есть неделя. По ее словам, документы кандидаты должны подать лично либо это может сделать представитель кандидата на основе нотариальной доверенности.

«Документы на регистрацию инициативной группы должны быть рассмотрены в пятидневный срок. Последний день регистрации инициативной группы — 19 мая», — сказала Ермошина.

С 21 мая по 19 июня будет проводиться сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты.