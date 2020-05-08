В Минске электричка сбила человека

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29 несчастных случаев произошло на железной дороге с начала года.

Фото из Википедии носит иллюстративный характер

Очередной случай был зафиксирован накануне поздно вечером недалеко от остановки «Курасовщина».

По информации милиции, электропоезд «Минск — Столбцы» сбил 41-летнего жителя Логойского района.

Как сообщил в ходе разбирательства машинист состава, мужчина бежал между первым и вторым путями в сторону остановки. На звуковые сигналы он не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

С многочисленными травмами пострадавшего доставили в реанимацию. По данным правоохранителей, в момент ЧП он был нетрезв.

С начала года в результате происшествий на железной дороге погибло 20 человек, девять были травмированы.
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Тэги: железная дорога сбил поезд Город: Минск

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