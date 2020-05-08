Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы

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Торжественная церемония закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, прошла 8 мая в столичном храме-памятнике в честь Всех Святых. В церемонии принял участие Александр Лукашенко.

Фото t.me/pul_1

Капсулы с землей из областных центров, Минской области и города-героя Минска доставили на вертолете и в сопровождении роты почетного караула перенесли в большой зал крипты храма.

Лукашенко зажег свечу в память о павших воинах и невинных жертвах войны.

На церемонии также присутствовали высшие должностные лица, руководство БРСМ, ФПБ, Белорусского общественного объединения ветеранов, дипломаты, представители регионов, сообщает пресс-служба президента.
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Тэги: Всехсвятская церковь закладка капсул День Победы Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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