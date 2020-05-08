Лукашенко пообещал: будем идти своим путем — в июне забудем про COVID-19
Александр Лукашенко излучает оптимизм по поводу ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
«Если мы и дальше будем идти выбранным путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус», — заявил Александр Лукашенко 8 мая.
Как сообщает пресс-служба президента, говоря о сложившейся эпидемиологической обстановке в стране, Лукашенко «выразил уверенность в том, что в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с Божьей помощью»: «Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть».
Он отметил вклад белорусов в защиту как самих себя, так и борьбу с вирусом. Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции: «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение».
Лукашенко добавил, что главное — это спасение жизни людей: «Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать».
Официальный лидер подчеркнул, что выбранные в стране методы борьбы с коронавирусом «обусловлены достаточно развитой отечественной медициной».
Глава государства отметил, что «в Беларуси не пошли фронтом, а борются с инфекцией точечно и очагово».
«Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется», — подчеркнул официальный белорусский лидер.
4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая».
По словам главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, «правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место».
Напомним, в Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20 168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов.
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