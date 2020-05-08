ЦИК: международные наблюдатели могут просто-напросто не долететь до Беларуси

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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина пока не знает, приедут ли международные наблюдатели на президентские выборы в Беларуси.

«Это политическое решение, будут ли приглашаться они в страну с учетом сложной эпидемиологической обстановки», — заявила Ермошина 8 мая на заседании ЦИК, трансляция которого велась онлайн, сообщает БелаПАН.

Если будет решено пригласить международных наблюдателей, то ЦИК в дальнейшем примет соответствующее постановление.

«А уж приедут ли они — это зависит только от международных организаций и государств, — сказала Ермошина. — И от того, будет ли работать авиация просто-напросто, смогут ли они добраться в любую страну, в том числе и нашу».

Сегодня Палата представителей приняла решение о проведении президентских выборов 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина

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