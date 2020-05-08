Новые перевыборы Лукашенко будут стоить на 3 млн долларов меньше, чем пять лет назад

Центризбирком на заседании 8 мая утвердил смету расходов на подготовку и проведение президентских выборов, сообщает БелаПАН .

Председатель ЦИК Лидия Ермошина

На проведение двух туров выборов предусмотрено 36 млн рублей. 80% этой суммы пойдет на заработную плату членов избирательных комиссий, 15% — на техническое обслуживание. Члену территориальной комиссии предусмотрена оплата за 65 дней, члену участковой комиссии — за 30 дней работы.

Денежные средства на свой счет ЦИК получит от Министерства финансов, а далее перечислит по областям и городу Минску для финансового обеспечения всех территориальных и участковых комиссий. Средства для избирательных комиссий, которые будут образованы за пределами Беларуси, ЦИК будет перечислять Министерству иностранных дел.

Как отметила председатель ЦИК Лидия Ермошина, в валютном выражении нынешние выборы обойдутся бюджету дешевле, чем выборы в 2015 году.

«Если бюджет выборов оценивать в валютном выражении, то в этот раз даже на выборы почти на 3 млн у.е. меньше средств запланировано, чем пять лет назад, — сказала Ермошина. — С этой точки зрения это более бюджетные выборы, чем это было. Хотя в белорусских рублях это выглядит более внушительно. Мы, как можем, по максимуму экономим».