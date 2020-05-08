Пассажиров «Белавиа» не будут пускать на борт без масок

В связи со сложившейся ситуацией в мире «Белавиа» вводит дополнительные меры по защите пассажиров.

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Как сообщили в компании, все пассажиры (в т.ч. дети старше шести лет) при оформлении на рейсы «Белавиа» «должны постоянно быть в защитных масках».

Это касается периода регистрации, прохождения досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также в салоне самолета на протяжении полета (исключение составляет только время приема пищи).

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры должны иметь свои маски. Несоблюдающие новые правила (вступят в силу с 11 мая) к посадке допускаться не будут.

Ранее сообщалось, что даже обычные хирургические маски существенно снижают риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета здоровья и науки.

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