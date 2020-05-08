Пассажиров «Белавиа» не будут пускать на борт без масок

/ Общество
Просмотров: 13

В связи со сложившейся ситуацией в мире «Белавиа» вводит дополнительные меры по защите пассажиров.

Фото CC0 Creative Commons

Как сообщили в компании, все пассажиры (в т.ч. дети старше шести лет) при оформлении на рейсы «Белавиа» «должны постоянно быть в защитных масках».

Это касается периода регистрации, прохождения досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также в салоне самолета на протяжении полета (исключение составляет только время приема пищи).

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры должны иметь свои маски. Несоблюдающие новые правила (вступят в силу с 11 мая) к посадке допускаться не будут.

Ранее сообщалось, что даже обычные хирургические маски существенно снижают риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета здоровья и науки.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белавиа защитная маска авиаперевозки

Другие материалы на эту тему:

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?

Спецоперация на борту летевшего в Мюнхен самолета «Белавиа»

Спецоперация на борту летевшего в Мюнхен самолета «Белавиа»

«Белавиа» ввела новую систему тарифов: теперь можно выбрать стоимость перелета

«Белавиа» ввела новую систему тарифов: теперь можно выбрать стоимость перелета

Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами «Белавиа»

Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами «Белавиа»